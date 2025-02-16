Компания «Trust Ring Co» из Японии предоставляет своим сотрудникам похмельные отгулы

13:57 2025-02-16
Компания «Trust Ring Co» из Японии предоставляет своим сотрудникам похмельные отгулы

Сотрудники компании «Trust Ring Co» (Осака, Япония) работают в куда более комфортных условиях, чем остальные люди, им предоставляются похмельные отгулы.

То есть после слишком весёлого вечера или ночи можно прийти на работу не прямо с утра, а к полудню, или вовсе не прийти.

Также можно поправить здоровье, выпив на рабочем месте пива.

Главы «Trust Ring Co» объясняют такую политику фирмы очень просто.

Они платят своим 60-ти сотрудникам зарплату, которая чуть выше минимальной.

То есть денег люди зарабатывают не так много, и боссам приходится идти на некоторые уступки, чтобы сделать работу в компании более привлекательной.

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