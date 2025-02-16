Мужчина полгода жил в торговом центре Шанхая, оставаясь незамеченным

Тот самый охранник (который по всей видимости вскоре уволился) понятия не имел, что проживание эксцентричного незнакомца под лестницей затянется так надолго.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что мужчина и впрямь провёл в торговом центре шесть месяцев.

Обсуждая поступок незнакомца, одни люди называют его чудаком (возможно, даже опасным), другие хвалят за экономность, благодаря которой он придумал, как не платить за жильё и коммунальные услуги.