Мужчина полгода жил в торговом центре Шанхая, оставаясь незамеченным

14:01 2025-02-16
Мужчина полгода жил в торговом центре Шанхая, оставаясь незамеченным

Когда молодого жителя Шанхая (Китай) наконец обнаружили, он рассказал, что некий охранник всё-таки заметил его, но мужчина объяснил, что ему нужно спокойное место для подготовки к экзамену, и получил разрешение остаться.

Тот самый охранник (который по всей видимости вскоре уволился) понятия не имел, что проживание эксцентричного незнакомца под лестницей затянется так надолго.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что мужчина и впрямь провёл в торговом центре шесть месяцев.

Обсуждая поступок незнакомца, одни люди называют его чудаком (возможно, даже опасным), другие хвалят за экономность, благодаря которой он придумал, как не платить за жильё и коммунальные услуги.

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