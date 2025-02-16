Доктор предупредил родителей о том, что ложка мёда вполне может убить младенца

Житель Сингапура, известный в соцсетях как Доктор Сэм и дающий людям немало полезных советов, предупредил мам и пап, что даже одну маленькую ложечку мёда не стоит предлагать ребёнку, не достигшему годовалого возраста.
Всё из-за бактерии Clostridium botulinum, которая может вызвать детский ботулизм и привести к поражению нервной системы, параличу и даже смерти малыша.
Юный организм ещё слишком слаб, чтобы победить токсин, вырабатываемый небезопасной бактерией.
Немало людей поблагодарили Доктора Сэма за предостережение и пообещали держать мёд подальше от отпрысков.
В конце концов, ребёнка всегда можно угостить чем-нибудь другим.
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