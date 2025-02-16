Доктор предупредил родителей о том, что ложка мёда вполне может убить младенца

15:24 2025-02-16
Доктор предупредил родителей о том, что ложка мёда вполне может убить младенца

Несмотря на всю полезность мёда, для младенцев младше 12 месяцев он может стать самым настоящим ядом.

Житель Сингапура, известный в соцсетях как Доктор Сэм и дающий людям немало полезных советов, предупредил мам и пап, что даже одну маленькую ложечку мёда не стоит предлагать ребёнку, не достигшему годовалого возраста.

Всё из-за бактерии Clostridium botulinum, которая может вызвать детский ботулизм и привести к поражению нервной системы, параличу и даже смерти малыша.

Юный организм ещё слишком слаб, чтобы победить токсин, вырабатываемый небезопасной бактерией.

Немало людей поблагодарили Доктора Сэма за предостережение и пообещали держать мёд подальше от отпрысков.

В конце концов, ребёнка всегда можно угостить чем-нибудь другим.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
17:53
В колонии в Алтайском крае умер самый старый заключённый России Александр Анискин, которому было 84
В колонии в Алтайском крае умер самый старый заключённый России Александр Анискин, которому было 84 Врачи зафиксировали у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отёк мозга, а также сильную гематому. По одной из версий, 84-летний заключённый мог стать жертвой нападения других осуждённых колонии.
admin
17:38
Первый конкурс «Мисс мира» прошёл в 1951 году
Первый конкурс «Мисс мира» прошёл в 1951 году Его организовал ветеран Второй мировой, музыкант духового оркестра и начинающий продюсер Эрик Морли.
admin
17:26
Таксист с газовым баллоном на крыше своей машины: Тронхейм, 1917 год
Таксист с газовым баллоном на крыше своей машины: Тронхейм, 1917 год К началу Первой мировой войны автомобили стали важной частью городской жизни, но зависимость от бензина создавала уязвимость в условиях военного времени.
admin
15:38
На хозяйку напали собственные ротвейлеры, и теперь она рискует потерять руку
На хозяйку напали собственные ротвейлеры, и теперь она рискует потерять руку Никиты Пиил в соцсетях является страстной поклонницей ротвейлеров. Вот только любовь к питомцам закончилась кошмаром.
admin
15:33
Художник получил деньги за две картины, но вместо этого «создал» два чистых холста
Художник получил деньги за две картины, но вместо этого «создал» два чистых холста Современное искусство может вызывать и удивление, а что касается этого художника, то он совсем уж перестарался с «концептуальным» творчеством.
Новости СМИ2