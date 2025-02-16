На хозяйку напали собственные ротвейлеры, и теперь она рискует потерять руку

Соседи 31-летней жительницы Перта (Австралия) пришли в ужас, когда услышали душераздирающие вопли несчастной и, заглянув через забор, стали свидетелями страшной сцены.

Два домашних ротвейлера напали на хозяйку и принялись терзать её.

Мужчины, созерцавшие этот ужас, не решились лезть через забор, чтобы и самим не подвергнуться нападению.

Они вызвали полицию и пытались отвлечь собак, стуча по забору битой и поливая их водой из шланга.

Приехавшие полицейские применили электрошокер для усмирения животных, а одного ротвейлера пришлось подстрелить, и позже он скончался от полученных ран.

Что же касается Никиты, то она находится в больнице в тяжёлом состоянии — женщина получила немало серьёзных ран на руках и ногах.

Врачи готовят пациентку к операции, ведь иначе она рискует потерять руку.