Молодая женщина погибла в ванне с кипятком в Красноярском крае, ее тело нашел сожитель

Грузовик врезался в маршрутку на остановке в Минске – пять человек отвезены в больницу

ГАИ опубликовала дополнительные фото, из которых понятно, что в маршрутку врезался грузовик ГАЗ, за рулем грузовика находился 21-летний водитель.