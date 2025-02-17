Молодая женщина погибла в ванне с кипятком в Красноярском крае, ее тело нашел сожитель

По информации следователей, в квартире проживали женщина и ее сожитель.
В ночь на 9 февраля мужчина нашел ее в ванне, наполненной горячей водой, без признаков жизни.
Как уточнило следствие, они употребляли запрещенные вещества, при осмотре квартиры специалисты обнаружили, по предварительным данным, наркотики.
Организовано судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. Ачинским межрайонным следственным отделом начата проверка.
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