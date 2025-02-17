Грузовик врезался в маршрутку на остановке в Минске – пять человек отвезены в больницу

Из-за столкновения микроавтобус вынесло на тротуар, где он сбил 37-летнюю женщину, с тяжелыми травмами она госпитализирована.
Четыре пассажира маршрутного такси, о которых сообщалось ранее, получили незначительные телесные повреждения.
В Минздраве сообщили, что пятерых пострадавших сотрудники четырех бригад скорой медпомощи доставили в приемные отделения больницы скорой медицинской помощи Минска, Минской областной больницы, больницы №3.
После проведения диагностики все пациенты были госпитализированы, проведены оперативные вмешательства.