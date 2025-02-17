Грузовик врезался в маршрутку на остановке в Минске – пять человек отвезены в больницу

Молодая женщина погибла в ванне с кипятком в Красноярском крае, ее тело нашел сожитель Поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено.