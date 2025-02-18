«Росгосстрах» предложил российским автомобилистам защиту от «бесполисных»

Страховым риском, включенным в покрытие этого продукта, является повреждение автомобиля (включая и полную конструктивную гибель) в результате ДТП по вине другого водителя, а также по вине самокатчиков, велосипедистов, пешеходов.

На страхование принимаются как новые, так и подержанные легковые автомобили, со сроком эксплуатации до 20 лет.

Страховая сумма для этого продукта составляет 400 тыс. рублей, стоимость годового полиса — всего 2 тыс. рублей.