Не выдали дочь замуж до 15 лет - садитесь в тюрьму: странные обычаи Китая

Родители в этой стране стараются выдать дочерей как можно раньше и желательно с выгодой, чтобы избежать позорного клейма.

Однако "возрастной ценз" в 27 лет - это еще по-божески. Было время, когда уже после 15 лет девушку на законодательном уровне записывали в старые девы. Родителям, которые такое позволили, грозила тюрьма, штраф или другое наказание.

Обязательные знакомства

В древнем Китае (около 500 лет до нашей эры) каждый год проводилось официальное мероприятие под названием «встреча середины весны». На нем должны были присутствовать все свободные от брака молодые люди. Там они могли общаться и найти свою пару.

Согласно обрядам династии Чжоу, это событие проводилось в разных местах страны во второй месяц весны каждого года. И было обязательным для посещения, "прогульщиков" могли отправить под суд.

«Любой, кто не примет участия во встрече без причины, будет наказан», - гласил старинный закон.

Не вступил в брак - преступник для страны

Через 300 лет после затеи с обязательными знакомствами вышел новый более жесткий закон.

В южном королевстве Юэ родители «старых дев» старше 17 лет или холостяков старше 20 лет могли быть обвинены в совершении преступления против страны.

Во времена Хань (второй век до нашей эры) незамужние женщины моложе 30 лет облагались налогом в пять раз выше, чем замужние женщины.

Помощь государства

В правление императора У из Западной династии Цзинь правительство обходилось без вечеринок-смотрин. Вместо этого власти отправляли супруга напрямую как гуманитарную помощь от государства.

В 273 году император У постановил, что «если родители не найдут мужа для своей дочери после 17 лет, местное правительство само назначит для нее мужчину».

15-летние "старые девы"

В более поздние времена (400 г. нашей эры) появилось новое правило: «если женщина не выйдет замуж после 15 лет, вся ее семья будет отправлена ​​в тюрьму».

Брачная аллея

Современные молодые китайцы знают о прежних диких обычаях, и поэтому они снисходительны к нынешним выходкам родителей. А делают родители следующее: вывешивают личные данные своих свободных от отношений отпрысков с фотографиями на специальной брачной аллее в Пекине.