Индийские мужчины любят писать на своих соседей в самолете: с чем это связано

Так вот, эти странные индусы действительно мочатся на людей, сидящих по соседству с ними в самолете, или на пассажиров, чьи места находятся у прохода.
Причиной такого странного поведения становится чрезмерное алкогольное опьянение. Первый подобный случай зафиксировали на рейсе Air India из Нью-Йорка в Дели в ноябре 2022 года, это был Шанкар Мишра, который помочился на свою попутчицу. С тех пор такие инциденты регистрировали каждые несколько месяцев.
В самолетах нередко дают алкоголь, и многие пьют, чтобы не бояться полета. Между тем индийцы вовсе не склонны к алкоголизму, утверждает исследование The Lancet.
Правительственная статистика показывает, что пьет только 21% взрослых мужчин и около 2% женщин.
Однако если индиец пьет, то делает он это "редко, да метко". И тогда уж в нем просыпаются разные скверные привычки. В том числе и привычка писать, где попало, так мужчины делают до сих пор на некоторых улицах Дели.
По словам нескольких бортпроводников, индийцы, особенно богатые индийцы, — это худшие из пассажиров. Они властные, шовинистичные, не знают элементарного этикета.
Они любят напиваться бесплатным алкоголем в полете, не подозревая, что выпивка действует на человека в воздухе быстрее, чем на земле.
Если кто-то устроил дебош в самолете и пинает спинки сидений или толкает других пассажиров, скорее всего это будет индус.