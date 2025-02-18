У китайцев появилась новая профессия: чем занимаются «тетушки последней мили»

Востребованная услуга возникла в Шэньчжэне, речь идет о службе доставки последней мили. Работа на неполный рабочий день, выполняют ее специальные "тетушки".

Замещающий доставщик нужен, чтобы принять в торговом или офисном центре заказы у курьера и поднять их на двадцатый заказчику. Очень востребованная услуга в гламурных китайских офисах.

Так сотруднику не придется спускаться вниз, а курьеру не понадобится пропуск или не нужно будет проходить обыск, если в здании повышенные требования к безопасности.

Тетушки пишут на пакетах данные, в какой офис и куда доставить пакет и развозят сразу по несколько заказов.

За каждый такой доставленный заказ они получают около 2 юаней (26 рублей), но и работы-то всего – подняться на нужный этаж, даже дорогу переходить не надо.

Такие замещающие доставщики востребованы именно в коммерческих районах Шэньчжэня. Большинство из них работают неполный рабочий день, это домохозяйки или женщины, которым показана сниженная нагрузка.

В большом офисном центре в обед можно доставить около 30 обедов, что даст ей с подработки 1000–2000 юаней (от 13 до 26 тысяч рублей) в месяц.

Народу в бизнес-центре много, лифтов на всех не хватает. В обед не дождешься, чтобы спуститься и подняться, можно по 15 минут ждать своей очереди, а потом лифт поедет вниз с остановкой на каждом этаже.

Деловые люди очень занятые и ценят свое время, поэтому охотно платят за такую доставку.

В Хуацянбэе есть офисные этажи в небоскребе на 71 этаж! А такие тетушки быстро изучают планировку здания и за полчаса доставляют 20 заказов, снижая тем самым нагрузки на лифт.

При этом в одном крупном центре может работать несколько тетушек-доставщиц, чтобы успеть разнести все в течение обеденного перерыва. Потому они могут обмениваться друг с дружкой заказами, чтобы не распыляться на все этажи.

Хуацянбэй – крупнейший оптовый рынок электроники в Китае. И тетушкам-домохозяйкам тут довольно трудно найти подработку, если они не разбираются в новинках техники. А эта работа не требует никаких технических зданий.