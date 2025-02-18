Что известно про личную жизнь сестры Ким Чен Ына: муж и дети Ким Ё Чжон

Она замужем за «высоким и красивым» мужчиной. У пары двое детей, которые, вероятно, запечатлены с матерью на недавней фотографии, опубликованной государственными СМИ.

Написано все было в южнокорейской ежедневной газете JoongAng Ilbo. И это рассказ из первых рук высокопоставленного чиновника Рю Хён У, который был исполняющим посла Северной Кореи в Кувейте.

В 2019 году он бежал в Южную Корею, где и рассказал местным СМИ, что встречался с семьей Ким Ё Чжон в 2014 году. Это было во время посещения могилы Ко Ён Хи, матери брата с сестрой Ким.

Вообще, о личной жизни сестры Ким Чен Ына почти ничего не известно, они ведут очень закрытый образ жизни.

В первый день Нового года в 2015 году на газетной фотографии напечатали, как Ким Ё Чжон посещает приют с кольцом на пальце.

Многие СМИ также сообщили, что в 2014 году она вышла замуж за Чхве Сона, сына Чхве Рён Хэ, одного из самых влиятельных чиновников Северной Кореи.

По словам бывшего дипломата, пара познакомилась во время шестимесячного специального курса в Университете имени Ким Ир Сена.

Считалось, что дети у пары родились в 2015 и 2018 годах, согласно сообщениям Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Северная Корея никогда не подтверждала информацию о браке или детях Ким.

В 2024 году во время мероприятия в канун Нового года Ким Ё Чжон была замечена держащейся за руки с маленьким мальчиком и в сопровождении девочки. Эти кадры опубликовали северокорейские государственные СМИ.

И девочка по словам дипломата – точно дочь Ким, о которой он знал ранее. Он добавил, что на момент их встречи муж Ким занимал должность заместителя директора в Департаменте руководства корпусом Генерального политического бюро северокорейских вооруженных сил. Когда он встречался с семьей Ким, ее муж был «одет в военную форму» и «ростом около 180 см и красив».