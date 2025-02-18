В японских садиках детей возвращают родителям вместе с грязными подгузниками

Так принято во многих японских садиках, и вот с чем это связано.

Выкинуть мусор в Японии - настоящая проблема. Его нужно складировать, выносить в определенные дни в зависимости от типа мусора. В конце концов, для предприятий это просто дорого.

Работа по утилизации настолько замороченная, что проще переложить ее на плечи родителей, чем решить самим.

Само японское правительство признает, что правило глупое и неудобное – идти домой с «вонючим подарком», еще и мусорных корзин в Японии на каждом углу не предусмотрено.

Будешь хранить дома и ждать дня, когда пора выкидывать неорганический перерабатываемый мусор.

Между тем, премьер-министр Кисида Фумио недавно призвал Японию стать «обществом, ориентированным на детей». И это неудивительно, ведь общественное мнение сейчас в Японии таково: дети - это слишком сложно и трудно.

Те, кто не выдает грязные подгузники, берут с каждого ребенка плату. По 300 иен в месяц (около 200 рублей). Это отдельный счет именно за утилизацию подгузников.

Многие детсады не хотят оформлять отдельно такую услугу и нагружать воспитателей, поэтому сохраняют практику выдачи подгузников на руки.

Проблемы с рождаемостью в Японии

Часть проблемы - это растущие расходы на содержание детей. Реальная заработная плата в Японии остается на прежнем уровне уже более 30 лет. Между тем розничные и оптовые цены продолжают расти.

Однако некоторые родители в Японии говорят, что деньги — это только часть проблемы. Они указывают на следующий момент: общество рассматривает детей как неудобство.

Некоторые родители открыто жаловались в социальных сетях на то, как с ними обращаются в автобусах и метро, ​​когда они используют детскую коляску.

Местные жители могут пожаловаться на детскую площадку за шум, и она будет закрыта. Или будет открыта для детей только два часа в сутки.