Высоцкому же было дозволено многое: Он имел личный валютный счет в Госбанке и гонял по Москве со скоростью 180

С им ехали его администратор и актёр Всеволод Абдулов – все трое попали в больницу.

Во всяком случае, условный срок точно бы получил, и права бы у него отобрали надолго, а Высоцкому всё сошло с рук.

Он жил как западная суперзвезда рока.

Многие советские актёры хотели бы так жить, хотя бы 1/10 часть такой жизни.

Многие набивались к нему в друзья, чтобы урвать кусочек такой жизни.

Появилось даже ироническое выражение – «друзья Высоцкого» люди, которым удалось разок-другой потусить с ним, и они потом везде позиционировали себя как «друга Высоцкого».