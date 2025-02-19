Высоцкому же было дозволено многое: Он имел личный валютный счет в Госбанке и гонял по Москве со скоростью 180

12:23 2025-02-19
Высоцкому же было дозволено многое: Он имел личный валютный счет в Госбанке и гонял по Москве со скоростью 180

Доподлинно известно, что Владимир Высоцкий разбил 5 своих автомобилей: «Ладу», «Рено», «БМВ» и два «Мерседеса». Бил – и просто покупал новый. На «Мерсе» он однажды протаранил троллейбус.

С им ехали его администратор и актёр Всеволод Абдулов – все трое попали в больницу.

Во всяком случае, условный срок точно бы получил, и права бы у него отобрали надолго, а Высоцкому всё сошло с рук.

Он жил как западная суперзвезда рока.

Многие советские актёры хотели бы так жить, хотя бы 1/10 часть такой жизни.

Многие набивались к нему в друзья, чтобы урвать кусочек такой жизни.

Появилось даже ироническое выражение – «друзья Высоцкого» люди, которым удалось разок-другой потусить с ним, и они потом везде позиционировали себя как «друга Высоцкого».

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