World Population Review составил ТОП-10 стран, где супружеская верность — явление редкое

12:46 2025-02-19
World Population Review составил ТОП-10 стран, где супружеская верность — явление редкое

Тут речь о классической измене — с шепотом, угрызениями совести (или без них) и потенциальным швырянием тарелок.

10 место. Австралия. Уровень неверности: 44%

9 место. Румыния. Уровень неверности: 46%

8 место. Япония. Уровень неверности: 49%

7 место. Россия. Уровень неверности: 53%

6 место. Франция. Уровень неверности: 57%

5 место. Бразилия. Уровень неверности: 57%

4 место. Таиланд. Уровень неверности: 61%

3 место. Великобритания. Уровень неверности: 66%

2 место. Германия. Уровень неверности: 68%

1 место. США. Уровень неверности: 71%

В исследовании участвовали не все страны мира, например, в опросах не были задействованы страны Африканского континента.

Статистика остальных государств показывает, что наименьшее количество изменщиков проживает в Исландии (9%) и Гренландии (12%), не намного больше в Ирландии (15%).

 

В какой европейской стране наркотики являются самой большой проблемой:

По данным недавнего отчета Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году в странах Европейского союза 15 процентов молодых людей употребляли каннабис (растение марихуана), а 2,5 процента употребляли кокаин.

По данным отчета в Латвии показатель употребления марихуаны 8,2 %, а кокаина — 2,2 %. В Эстонии — марихуаны 16,6 %, а кокаина — 2,8 %. В Литве — марихуаны 8,8 %, а кокаина 0,8 %. 

По данным ЕС, среди всех взрослых уровень употребления каннабиса выше всего в Чешской Республике, Италии, Франции и Испании, а ниже всего — на Мальте, в Турции и Венгрии. 

Между тем, самый высокий уровень употребления кокаина наблюдается в Нидерландах, Испании и Ирландии, а самый низкий — в Турции, Португалии, Польше и Венгрии.

Отмечается, что, хотя исторически сложилось так, что мальчики-подростки чаще девочек употребляют каннабис.

Впоследние годы этот разрыв сокращается, и в некоторых странах девочки употребляют его даже больше, чем мальчики, отметила она.

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