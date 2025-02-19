The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей

Сотрудники проходят обучение по использованию этих инструментов, а новые редакционные рекомендации поощряют использование ИИ для предложения правок, создания сводок, рекламных текстов для социальных сетей и SEO-заголовков.

Однако использование ИИ для составления или значительного изменения статей ограничено.

Тем не менее, редакции подчеркивают, что все материалы, созданные с помощью ИИ, должны быть проверены журналистами и редакторами, чтобы обеспечить точность и соответствие.