The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей

12:53 2025-02-19
The New York Times начала использовать ИИ для редактуры новостей

Внутренний инструмент под названием Echo предназначен для создания сводок статей, брифингов и других материалов.

Сотрудники проходят обучение по использованию этих инструментов, а новые редакционные рекомендации поощряют использование ИИ для предложения правок, создания сводок, рекламных текстов для социальных сетей и SEO-заголовков.

Однако использование ИИ для составления или значительного изменения статей ограничено.

Тем не менее, редакции подчеркивают, что все материалы, созданные с помощью ИИ, должны быть проверены журналистами и редакторами, чтобы обеспечить точность и соответствие.

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admin
12:46
World Population Review составил ТОП-10 стран, где супружеская верность — явление редкое
World Population Review составил ТОП-10 стран, где супружеская верность — явление редкое Тут речь о классической измене — с шепотом, угрызениями совести (или без них) и потенциальным швырянием тарелок.
admin
12:34
В Америке Высоцкого встречали с распростертыми объятиями В 1979 году звезду пригласили на гастроли. На родине поэт прикрылся тем, что поехал вместе с супругой Мариной Влади, которой требовалась срочная медицинская помощь, а сам в течение двух недель выступал в местных колледжах.
admin
12:23
Высоцкому же было дозволено многое: Он имел личный валютный счет в Госбанке и гонял по Москве со скоростью 180
Высоцкому же было дозволено многое: Он имел личный валютный счет в Госбанке и гонял по Москве со скоростью 180 Доподлинно известно, что Владимир Высоцкий разбил 5 своих автомобилей: «Ладу», «Рено», «БМВ» и два «Мерседеса». Бил – и просто покупал новый. На «Мерсе» он однажды протаранил троллейбус.
admin
12:16
Высоцкий запросто ездил за границу, и визы в любую капиталистическую страну получал мгновенно
Высоцкий запросто ездил за границу, и визы в любую капиталистическую страну получал мгновенно Он ехал во Францию, а оттуда – в Нью-Йорк. Хотя без разрешения советского консульства это было невозможно, кроме того, требовалась ещё и американская виза.
admin
10:52
Packard «Land Yacht» это Дорожная яхта для рекламы бикини
Packard «Land Yacht» это Дорожная яхта для рекламы бикини Современные купальники бикини появились в 1946 году, получив название в честь атолла Бикини в южной части Тихого океана, где американские военные проводили испытания ядерного оружия.
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