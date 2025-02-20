В США расстреляли шоурум Tesla и оставили записку с призывом УБИТЬ Маска

12:38 2025-02-20
В США расстреляли шоурум Tesla и оставили записку с призывом УБИТЬ Маска

Всё произошло в городе Салем, штат Орегон. Неизвестные обстреляли салон, повредив несколько тачек и окна.

При этом на одно из уцелевших стёкол они приклеили стикер с надписью «Kill Elon».

Подобные истории происходят уже по всей стране.

Власти связывают атаки с политической деятельностью Маска и его неоднозначными высказываниями в соцсетях.

Тем временем:

Штраф за непристёгнутый ремень в РФ взлетит в ДВА раза — до ₽3000, а заглушки и вовсе полностью запретят. 

Сейчас устройства, имитирующие пристёгнутый ремень, продаются на каждом шагу.

Штрафовать предлагают всех — продавцов, водителей и даже тех, кто размещает рекламу.

Депутаты считают проблему очень серьёзной и, чтобы до всех точно дошло — даже хотят заставить водителей, которые попали в ДТП и не были пристёгнуты, самим оплачивать лечение.

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