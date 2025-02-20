В Швейцарии водителя оштрафовали 110 000 долларов за то, что он… не держал дистанцию

В Швейцарии размер штрафа зависит от дохода нарушителя.

В этом случае водитель имел годовой доход в $1,8 миллиона — отсюда и такие цифры.

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Депутат Милонов заявил, что «очень переживает» из-за поездок на американских авто.

По его словам, в Москве он принципиально ездит только на Lada Vesta, а когда ему дают другую машину — Ford Mondeo или Hyundai, он начинает сильно переживать.

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Для компании Маска уже стало привычкой подавать в суд на недовольных владельцев «электричек» — за последние несколько лет было заведено 14 дел, из которых 11 Tesla выиграла.

Такой успех объясняют тем, что компания заслужила благосклонность властей Шанхая, построив там огромное производство.

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Руководство Госдумы пересело с иномарок на отечественные авто, расходы ВЫРОСЛИ.

Теперь вместо BMW и Genesis стоимостью ₽20–₽30 миллионов топ-чиновники ездят на Aurus, цена которых достигает ₽40 миллионов российских рублей.

Депутатам попроще достались Lada Aura за ₽3 миллиона в максимальной комплектации.

Вице-спикер Абрамченко заявила, что это сделано для «популяризации российского автопрома».

Ну и по крайней мере, деньги остаются в стране, автопром развивается.