В Швейцарии водителя оштрафовали 110 000 долларов за то, что он… не держал дистанцию

В Швейцарии размер штрафа зависит от дохода нарушителя.
В этом случае водитель имел годовой доход в $1,8 миллиона — отсюда и такие цифры.
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Депутат Милонов заявил, что «очень переживает» из-за поездок на американских авто.
По его словам, в Москве он принципиально ездит только на Lada Vesta, а когда ему дают другую машину — Ford Mondeo или Hyundai, он начинает сильно переживать.
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Для компании Маска уже стало привычкой подавать в суд на недовольных владельцев «электричек» — за последние несколько лет было заведено 14 дел, из которых 11 Tesla выиграла.
Такой успех объясняют тем, что компания заслужила благосклонность властей Шанхая, построив там огромное производство.
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Руководство Госдумы пересело с иномарок на отечественные авто, расходы ВЫРОСЛИ.
Теперь вместо BMW и Genesis стоимостью ₽20–₽30 миллионов топ-чиновники ездят на Aurus, цена которых достигает ₽40 миллионов российских рублей.
Депутатам попроще достались Lada Aura за ₽3 миллиона в максимальной комплектации.
Вице-спикер Абрамченко заявила, что это сделано для «популяризации российского автопрома».
Ну и по крайней мере, деньги остаются в стране, автопром развивается.
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