Ford ограничил перепродажу самого экстремального Mustang GTD

12:57 2025-02-20
Ford ограничил перепродажу самого экстремального Mustang GTD

Владельцы не смогут продать его минимум два года: Так компания хочет избежать спекуляций и оставить спорткар настоящим ценителям.

Slide 1

Mustang GTD — это дорожная версия гоночного GT3 с 826-сильным V8 и углепластиковым кузовом. 

В 2023 году тачка показала рекордное время на Нюрбургринге среди серийных американских авто — 6:57,685.

Цена в США — от $300 тысяч.

Изображение статьи

А компания Stellantis собирается превратить яйца в шины, экономящие топливо.

Корпорация подала заявку на использование оксида кальция, получаемого из яичной скорлупы, в автошинах.

Материал улучшит сопротивление качению и сцепление с дорогой в сырую погоду, считают в Stellantis.

Чтобы воплотить такую безумную задумку, действительно нужны яйца.

Mercedes-Benz и Geely готовят первый в истории седан Smart.

По задумке, «электричка» станет флагманом бренда и будет конкурировать с Tesla Model 3.

За дизайн отвечает Mercedes-Benz, а всё остальное — зона ответственности Geely.

Долго новинку ждать не придётся — премьера седана Smart, по слухам, запланирована уже на 2025 год, а в продажу он поступит в 2026 году.

А вот и безумная новость: В Австралии мужик женился на… Ford XY Falcon.

У этого безумного австралийца уже есть настоящая жена, но он решил связать себя узами брака ещё и с Ford 1971 года — настолько, по его словам, он влюблён в свою тачку.

Его приятель рассказал, что раньше тот запирался в сарае и залезал под машину, чтобы «почистить топливопроводы».

Показать следующие комментарии
Фото
admin
13:09
Самарский облсуд вынес пожизненный приговор по делу о жестоком убийстве из мести
Самарский облсуд вынес пожизненный приговор по делу о жестоком убийстве из мести Выкопал могилу, заставил помолиться и застрелил: в Самаре мужчину приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство.
admin
12:49
В Швейцарии водителя оштрафовали 110 000 долларов за то, что он… не держал дистанцию
В Швейцарии водителя оштрафовали 110 000 долларов за то, что он… не держал дистанцию Как посчитали копы, во время езды местный житель подъехал слишком близко к соседней тачке (да, это всё) — скоро он получил «письмо счастья» со штрафом в космические $110 тысяч.
admin
12:43
Вывеску калужского завода Volkswagen выставили на продажу за ₽10 000
Вывеску калужского завода Volkswagen выставили на продажу за ₽10 000 Демонтированную вывеску решил продать нынешний владелец завода. Стоимость музейной реликвии всего ₽10 тысяч российских рублей.
admin
12:38
В США расстреляли шоурум Tesla и оставили записку с призывом УБИТЬ Маска
В США расстреляли шоурум Tesla и оставили записку с призывом УБИТЬ Маска Всё произошло в городе Салем, штат Орегон. Неизвестные обстреляли салон, повредив несколько тачек и окна.
admin
12:34
Китайский Chery Tiggo 7 Pro развалился ПОПОЛАМ после столкновения со столбом — водитель и пассажир живы
Китайский Chery Tiggo 7 Pro развалился ПОПОЛАМ после столкновения со столбом — водитель и пассажир живы Внутри каршеринга было два человека, оба сидели в передней части и чудом остались в живых.
Новости СМИ2