Ford ограничил перепродажу самого экстремального Mustang GTD

А компания Stellantis собирается превратить яйца в шины, экономящие топливо.

Корпорация подала заявку на использование оксида кальция, получаемого из яичной скорлупы, в автошинах.

Материал улучшит сопротивление качению и сцепление с дорогой в сырую погоду, считают в Stellantis.

Чтобы воплотить такую безумную задумку, действительно нужны яйца.

Mercedes-Benz и Geely готовят первый в истории седан Smart.

По задумке, «электричка» станет флагманом бренда и будет конкурировать с Tesla Model 3.

За дизайн отвечает Mercedes-Benz, а всё остальное — зона ответственности Geely.

Долго новинку ждать не придётся — премьера седана Smart, по слухам, запланирована уже на 2025 год, а в продажу он поступит в 2026 году.

А вот и безумная новость: В Австралии мужик женился на… Ford XY Falcon.

У этого безумного австралийца уже есть настоящая жена, но он решил связать себя узами брака ещё и с Ford 1971 года — настолько, по его словам, он влюблён в свою тачку.

Его приятель рассказал, что раньше тот запирался в сарае и залезал под машину, чтобы «почистить топливопроводы».