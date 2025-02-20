Ford ограничил перепродажу самого экстремального Mustang GTD

Mustang GTD — это дорожная версия гоночного GT3 с 826-сильным V8 и углепластиковым кузовом.
В 2023 году тачка показала рекордное время на Нюрбургринге среди серийных американских авто — 6:57,685.
Цена в США — от $300 тысяч.
А компания Stellantis собирается превратить яйца в шины, экономящие топливо.
Корпорация подала заявку на использование оксида кальция, получаемого из яичной скорлупы, в автошинах.
Материал улучшит сопротивление качению и сцепление с дорогой в сырую погоду, считают в Stellantis.
Чтобы воплотить такую безумную задумку, действительно нужны яйца.
Mercedes-Benz и Geely готовят первый в истории седан Smart.
По задумке, «электричка» станет флагманом бренда и будет конкурировать с Tesla Model 3.
За дизайн отвечает Mercedes-Benz, а всё остальное — зона ответственности Geely.
Долго новинку ждать не придётся — премьера седана Smart, по слухам, запланирована уже на 2025 год, а в продажу он поступит в 2026 году.
А вот и безумная новость: В Австралии мужик женился на… Ford XY Falcon.
У этого безумного австралийца уже есть настоящая жена, но он решил связать себя узами брака ещё и с Ford 1971 года — настолько, по его словам, он влюблён в свою тачку.
Его приятель рассказал, что раньше тот запирался в сарае и залезал под машину, чтобы «почистить топливопроводы».
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