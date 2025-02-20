Самарский облсуд вынес пожизненный приговор по делу о жестоком убийстве из мести

Много лет назад мужчина был потерпевшим и свидетелем по уголовному делу о разбое. Виновника тогда отправили за решетку, но он обещал вернуться и отомстить.

Сделал это спустя 16 лет.

Началась эта история еще в 2007 году. Тогда в селе Никитинка Елховского района Евгений Д. напал на семью местного жителя Сергея К., и тот заявил об этом в полицию.

В 2008 году мужчину осудили за разбой, а потерпевший также свидетельствовал против него в суде.

Евгений тогда пообещал, что вернется и отомстить Сергею. Прошло много лет, эти угрозы в селе давно забыли. Но оказалось, что Евгений ничего не забыл.

После освобождения из тюрьмы мужчина сменил фамилию и даже уехал из региона. В судебных документах 2025 года он уже фигурирует как «житель Нижегородской области». В 2023 году мужчина приехал в Елховский район и воплотил в жизнь страшный план своей мести.

Выкопал яму и приказал молиться

Евгений готовился к преступлению тщательно. Заранее выкопал в укромном месте яму, которая должна была стать могилой для его «обидчика», купил пневматический пистолет.

Прихватил с собой сообщника и поехал на полевой стан, где работал Сергей.

— Там он четыре раза выстрелил в голову потерпевшему, — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.

Сообщник Евгения в это время отключил монитор и видеорегистратор, которые работали в помещении.

После этого нападавшие угнали фургон, который был припаркован у полевого стана, и повезли Сергея к заранее выкопанной могиле.

Евгений предложил своей жертве самому выбрать орудие убийства - нож или пистолет. А потом продолжил издеваться: приказал лечь поудобнее в могилу и помолиться.

После чего как минимум девять раз выстрелил в него из травмата – в голову, шею и грудь. Сергей погиб, а Евгений с сообщником уехали.

Спустя время они вернулись к месту убийства – уже на другой угнанной машине – и закопали яму, в которой лежал труп.

Сообщника суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима.