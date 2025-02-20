Творчество Высоцкого: Первые шаги поэта и актера в искусстве

15:58 2025-02-20
Творчество Высоцкого: Первые шаги поэта и актера в искусстве

В 10 классе Владимир стал заниматься в драмкружке при Доме учителя на улице Горького, руководил кружком артист МХАТа Владимир Николаевич Богомолов.

Однажды Нина Максимовна пришла туда на репетицию.

Она так вспоминает о своем впечатлении от игры сына:

"Володя изображал крестьянина, который пришел на вокзал и требует у кассирши билет, ему отвечают, что билетов нет, а он добивается своего.

Я впервые видела его на сцене и до сих пор помню свое удивление, настолько неожиданными были для меня все его актерские приемы.

После репетиции я подошла к Богомолову и спросила: "Может ли Володя посвятить свою жизнь сцене?"

 "Не только может, но должен! У вашего сына талант",  ответил актер.

Володя Высоцкий до глубокой ночи пропадал в кружке.

К окончанию школы Владимир точно знал, что хочет быть актером и заявил родителям о своем желании поступать в театральный институт. Но семья убедила его, что лучше стать "нормальным инженером".

Особенно на этом настаивал отец. Высоцкий поступил в Московский инженерно-строительный институт, но бросил его через полгода. Решение он принял в новогоднюю ночь 1956 года.

Вместе со школьным другом и однокашником по институту Игорем Кохановским Владимир встречал Новый год за рисованием чертежей, без которых их не допустили бы к сессии.

Во втором часу ночи чертежи были готовы. Но тут Высоцкий встал, взял со стола банку с тушью (по другой версии – с остатками крепкого кофе) и стал поливать ее содержимым свой чертеж со словами: "Все. Буду готовиться, есть еще полгода, попробую поступить в театральный. А это – не мое".

Летом 1956-го Владимир Высоцкий стал студентом актерского отделения Школы-студии МХАТ.

Первой его театральной работой была роль Порфирия Петровича в учебном спектакле "Преступление и наказание", а ролью в кино – эпизодическая роль студента Пети в фильме "Сверстницы".

Впереди его ждала всесоюзная слава.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
18:06
Образ Высоцкого для многих из нас был и будет оставаться загадкой
Образ Высоцкого для многих из нас был и будет оставаться загадкой Свое первое стихотворение Володя написал в 15 лет, и это было стихотворение о Сталине: Оно называлось “Моя клятва”, в нем автор тосковал по безвременно почившему вождю.
admin
17:30
В 1964 году дизайнеры Ford видимо решили показать всему миру, насколько креативными они могут быть
В 1964 году дизайнеры Ford видимо решили показать всему миру, насколько креативными они могут быть Базово в формах "Авроры" можно было угадать следы многих классических гранд-универсалов, но спутать ее с другими моделями все-таки невозможно.
admin
13:09
Самарский облсуд вынес пожизненный приговор по делу о жестоком убийстве из мести
Самарский облсуд вынес пожизненный приговор по делу о жестоком убийстве из мести Выкопал могилу, заставил помолиться и застрелил: в Самаре мужчину приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство.
admin
12:57
Ford ограничил перепродажу самого экстремального Mustang GTD
Ford ограничил перепродажу самого экстремального Mustang GTD Владельцы не смогут продать его минимум два года: Так компания хочет избежать спекуляций и оставить спорткар настоящим ценителям.
admin
12:49
В Швейцарии водителя оштрафовали 110 000 долларов за то, что он… не держал дистанцию
В Швейцарии водителя оштрафовали 110 000 долларов за то, что он… не держал дистанцию Как посчитали копы, во время езды местный житель подъехал слишком близко к соседней тачке (да, это всё) — скоро он получил «письмо счастья» со штрафом в космические $110 тысяч.
Новости СМИ2