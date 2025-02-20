Творчество Высоцкого: Первые шаги поэта и актера в искусстве

Однажды Нина Максимовна пришла туда на репетицию.

Она так вспоминает о своем впечатлении от игры сына:

"Володя изображал крестьянина, который пришел на вокзал и требует у кассирши билет, ему отвечают, что билетов нет, а он добивается своего.

Я впервые видела его на сцене и до сих пор помню свое удивление, настолько неожиданными были для меня все его актерские приемы.

После репетиции я подошла к Богомолову и спросила: "Может ли Володя посвятить свою жизнь сцене?"

– "Не только может, но должен! У вашего сына талант", – ответил актер.

Володя Высоцкий до глубокой ночи пропадал в кружке.

К окончанию школы Владимир точно знал, что хочет быть актером и заявил родителям о своем желании поступать в театральный институт. Но семья убедила его, что лучше стать "нормальным инженером".

Особенно на этом настаивал отец. Высоцкий поступил в Московский инженерно-строительный институт, но бросил его через полгода. Решение он принял в новогоднюю ночь 1956 года.

Вместе со школьным другом и однокашником по институту Игорем Кохановским Владимир встречал Новый год за рисованием чертежей, без которых их не допустили бы к сессии.

Во втором часу ночи чертежи были готовы. Но тут Высоцкий встал, взял со стола банку с тушью (по другой версии – с остатками крепкого кофе) и стал поливать ее содержимым свой чертеж со словами: "Все. Буду готовиться, есть еще полгода, попробую поступить в театральный. А это – не мое".

Летом 1956-го Владимир Высоцкий стал студентом актерского отделения Школы-студии МХАТ.

Первой его театральной работой была роль Порфирия Петровича в учебном спектакле "Преступление и наказание", а ролью в кино – эпизодическая роль студента Пети в фильме "Сверстницы".

Впереди его ждала всесоюзная слава.