Каждый раз, когда Данг останавливается в гостинице, для уверенности делает палатку, чтобы укрыться от видеокамер

В номерах, по рассказам пользователей из соцсетей, имеются шпионские видеокамеры, и ей не хотелось, чтобы эти устройства следили за ней, пока она спит или занимается чем-то личным.

Изначально Данг спланировала приобрести туристическую палатку и ставить её в комнате, но её смутила цена и женщина пошла другим путём.

Запаслась верёвкой и большим куском лёгкой ткани.

Достаточно привязать верёвку к ручкам шкафов, карнизам или крючкам на стенах, а после накинуть на них ткань.

Немало людей, которые также обеспокоены наличием видеокамер в гостиничных комнатах, взяли задумку Данг на заметку.