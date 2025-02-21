Каждый раз, когда Данг останавливается в гостинице, для уверенности делает палатку, чтобы укрыться от видеокамер

14:23 2025-02-21
Каждый раз, когда Данг останавливается в гостинице, для уверенности делает палатку, чтобы укрыться от видеокамер

Жительница Лояна (провинция Хэнань, Китай) много слышала и читала про то, что в отелях неуважительно относятся к конфиденциальности гостей.

В номерах, по рассказам пользователей из соцсетей, имеются шпионские видеокамеры, и ей не хотелось, чтобы эти устройства следили за ней, пока она спит или занимается чем-то личным.

Изначально Данг спланировала приобрести туристическую палатку и ставить её в комнате, но её смутила цена и женщина пошла другим путём.

Запаслась верёвкой и большим куском лёгкой ткани.

Достаточно привязать верёвку к ручкам шкафов, карнизам или крючкам на стенах, а после накинуть на них ткань.

Немало людей, которые также обеспокоены наличием видеокамер в гостиничных комнатах, взяли задумку Данг на заметку.

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