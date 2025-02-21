Попытавшись сфотографировать акулу на мелководье острова Кайкос, канадка лишилась обеих рук

14:30 2025-02-21
Попытавшись сфотографировать акулу на мелководье острова Кайкос, канадка лишилась обеих рук

Увидев акулу, длина которой составляла около 1,80 метров, 55-летняя туристка пожелала её сфотографировать, но плавучая хищница напала на даму.

На вопли несчастной сбежались как её супруг, так и другие очевидцы.

Уже к тому моменту было ясно, что сильно пострадали руки женщины — именно их покусала акула.

Впоследствии в больнице врачи выяснили, что повреждения слишком сильные.

Обе руки пришлось ампутировать.

попытка сфотографировать акулу

Эксперты по дикой природе полагают, что акула вряд ли вынашивала злобный план по нападению на человека.

Скорей всего, недобрую службу сослужил смартфон, на который туристка собиралась сделать фото.

Акула приняла аппарат за блестящую рыбку и сделала трагически-неправильные выводы.

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