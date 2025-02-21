Тайский мужчина поделился откровенными снимками бывшей девушки в Интернете после спора из-за машины

Она рассказала, что её бывший парень, которого она назвала Боем, шантажировал её, угрожая опубликовать скриншот видеозвонка с обнажённой натурой, который они провели во время отношений.

Бой опубликовал откровенное изображение на X, ложно утверждая, что она была секс-работницей, и призывая пользователей сети обращаться к ней за сексуальными услугами.

Кроме того, Бой поделился её откровенными изображениями в комментариях к посту о дне рождения её дочери, что ещё больше распространило унизительный контент.

Женщина объяснила СМИ, что состояла в отношениях с Боем около двух лет.

Хотя у них не было общих детей, у Боя была дочь от предыдущего брака.

Она утверждала, что Бой физически оскорблял её на протяжении их отношений и был неверен ей, что побудило её разорвать отношения.

Действия Мужчины были мотивированы спором из-за автомобиля.

Во время их отношений Бой купил автомобиль на её имя.

После их расставания Бой продолжал пользоваться автомобилем, но отказался вносить ежемесячные платежи.

Поскольку её имя было указано в качестве владельца, финансовая компания связалась с женщиной, чтобы потребовать оплаты. Она обратилась с просьбой выплатить долг, но он отказался.

Вместо этого он оскорбил её нецензурной лексикой и угрожал непристойными изображениями.