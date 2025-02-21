Учёные утверждают, что верблюды полезнее коров, ведь они пускают меньше газов

16:37 2025-02-21
Учёные утверждают, что верблюды полезнее коров, ведь они пускают меньше газов

Верблюды отлично приспособлены к неблагоприятным климатическим условиям, а молоко этих животных содержит много витаминов и мало жира.

По всему Ближнему Востоку, а также в некоторых регионах США создаются мегафермы для производства вербюжьего молока в промышленных масштабах.

Главной причиной, по которой верблюды могут заменить коров в следующей «климатической реальности» является то, что эти животные, в отличие от коров, пускают куда меньше кишечных газов, способствующих глобальному потеплению.

В этом уверены учёные из Оксфордского университета (Англия).

Коровы выделяют много согревающего планету метана ещё и при мычании и при отрыжке, а полезные верблюды так не делают.

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