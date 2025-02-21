Самолёт из Ибица развернули в полете из-за нетрезвого пассажира, заявившего, что у него с собой бомба

20:03 2025-02-21
Самолёт из Ибица развернули в полете из-за нетрезвого пассажира, заявившего, что у него с собой бомба

Гражданин Италии, вылетевший домой из аэропорта Ибицы (Испания), оказался любителем глупых шуток.

Не успел самолёт авиакомпании «Ryanair» взлететь, как его пришлось разворачивать, ведь пьяный пассажир во всеуслышание заявил, что у него с собой имеется бомба.

Никому не хотелось на деле проверять, разыгрывает ли всех мужчина или говорит правду.

Служба безопасности аэропорта не только задержала пассажира, но и провела тщательную проверку, после чего вынесла успокаивающий вердикт — никакой бомбы нет.

Пострадали пассажиры как этого конкретного рейса, так и других рейсов, задержавшихся на час из-за случившегося переполоха.

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