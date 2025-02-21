Самолёт из Ибица развернули в полете из-за нетрезвого пассажира, заявившего, что у него с собой бомба

Не успел самолёт авиакомпании «Ryanair» взлететь, как его пришлось разворачивать, ведь пьяный пассажир во всеуслышание заявил, что у него с собой имеется бомба.
Никому не хотелось на деле проверять, разыгрывает ли всех мужчина или говорит правду.
Служба безопасности аэропорта не только задержала пассажира, но и провела тщательную проверку, после чего вынесла успокаивающий вердикт — никакой бомбы нет.
Пострадали пассажиры как этого конкретного рейса, так и других рейсов, задержавшихся на час из-за случившегося переполоха.
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