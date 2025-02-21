Полиция Великобритании ждала снаружи, пока женщина была забита до смерти жестоким сожителем

Днём ранее двое констеблей, в том числе стажер, прибыли по адресу после жалобы на домашнее насилие, и Абодунде был арестован за нападение.

Позже в тот же вечер его отпустили под залог.

На следующий день двое полицейских вернулись, чтобы встретиться с Тайво по предварительной договорённости и взять у неё показания, но не смогли с ней связаться.

Ожидая снаружи, они услышали шум внутри и 35 минут обсуждали со своим начальником — исполняющим обязанности сержанта полиции — основания для проникновения внутрь.

К тому времени, как они это сделали, Тайво уже лежал мёртвый, убитый ударом скейтборда.