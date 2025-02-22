Всё больше людей сталкиваются с пагофагией, навязчивым стремлением поедать лёд

15:34 2025-02-22
Всё больше людей сталкиваются с пагофагией, навязчивым стремлением поедать лёд

Одни люди делают это из-за дефицита железа в организме, другие — от скуки или стресса, третьи — чтобы бросить курить.

Есть даже те, кто грызёт лёд ради необычного удовольствия услышать и почувствовать во рту хруст.

Вот только как бы приятно ни было грызть лёд и какими бы причинами ни была вызвана такая привычка, стоматологи призывают как можно скорее избавляться от неё.

Рупали Кулкарни, доктор стоматологической медицины и представитель Американской ассоциации стоматологов, пояснила, что поедание льда может привести к образованию сколов и трещин на зубной эмали, а следующей неприятностью станет повышенная чувствительность зубов.

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