Учительница китайского языка дольше всех в мире преподавала свой предмет

Е Юй Ин начала преподавать почти совсем ещё девочкой, в 17 лет устроившись в сельскую начальную школу в провинции Чжэцзян (Китай).

Несмотря на то, что в 1999 году дама вышла на пенсию, преподавание всё равно не закончилось.

Учительница тут же основала собственную начальную школу, где до сих пор учит детей и ведёт по 6 уроков в неделю.

Женщина не скрывает гордости из-за того, что удостоилась чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Что же касается дальнейших планов, то даже в 80 лет Е Юй Ин ставит перед собой новые цели.

Она хочет открыть дом престарелых, посвятив оставшуюся жизнь служению обществу и помогая людям преклонного возраста прожить последние годы в счастье, довольстве и радости.