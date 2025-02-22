Учительница китайского языка дольше всех в мире преподавала свой предмет

Е Юй Ин начала преподавать почти совсем ещё девочкой, в 17 лет устроившись в сельскую начальную школу в провинции Чжэцзян (Китай).
Несмотря на то, что в 1999 году дама вышла на пенсию, преподавание всё равно не закончилось.
Учительница тут же основала собственную начальную школу, где до сих пор учит детей и ведёт по 6 уроков в неделю.
Женщина не скрывает гордости из-за того, что удостоилась чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Что же касается дальнейших планов, то даже в 80 лет Е Юй Ин ставит перед собой новые цели.
Она хочет открыть дом престарелых, посвятив оставшуюся жизнь служению обществу и помогая людям преклонного возраста прожить последние годы в счастье, довольстве и радости.
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