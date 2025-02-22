Шутник убрал все ингредиенты из чизбургера и получил пустую коробочку

Заплатив 5,39 долларов за закуску, Грег, воспользовавшийся онлайн-приложением, убрал из чизбургера все ингредиенты.
Именно все, включая не только дополнения в виде огурцов и лука, но даже сыр, котлеты и саму булочку.
С клиентом даже связался сотрудник, который уточнил: понимает ли заказчик, что ему привезут просто пустую коробочку?
Да, Грег это понимал.
Результат эксперимента получился еще более комичным.
Грег надеялся, что в этом случае в ресторане никаким образом не перепутают и не испортят заказ, однако, доставленная коробочка была не из-под тройного чизбургера, а из-под «McCrispy», то есть совершенно другого гамбургера.
Грег со смехом сетует на то, что всё равно стал жертвой ошибки.
Надо подчеркнуть — коробка была запечатана.
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