Шутник убрал все ингредиенты из чизбургера и получил пустую коробочку

15:49 2025-02-22
Шутник убрал все ингредиенты из чизбургера и получил пустую коробочку

Клиент быстрофуда по имени Грег решил не просто заказать тройной чизбургер в «McDonald’s», но заодно поэкспериментировать.

Заплатив 5,39 долларов за закуску, Грег, воспользовавшийся онлайн-приложением, убрал из чизбургера все ингредиенты.

Именно все, включая не только дополнения в виде огурцов и лука, но даже сыр, котлеты и саму булочку.

С клиентом даже связался сотрудник, который уточнил: понимает ли заказчик, что ему привезут просто пустую коробочку?

Да, Грег это понимал.

Результат эксперимента получился еще более комичным.

Грег надеялся, что в этом случае в ресторане никаким образом не перепутают и не испортят заказ, однако, доставленная коробочка была не из-под тройного чизбургера, а из-под «McCrispy», то есть совершенно другого гамбургера.

Грег со смехом сетует на то, что всё равно стал жертвой ошибки.

Надо подчеркнуть — коробка была запечатана.

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