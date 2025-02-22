Ампутированная нога мужчины стала главным блюдом на дружеской вечеринке

Reddit IncrediblyShinyShart провёл опрос «Спроси меня о чём угодно», в котором рассказал, что ему ампутировали одну из ног, и вместо того, чтобы выбросить её, он решил сохранить её и приготовить особое блюдо для себя и нескольких своих друзей.

Сохранить ногу «на память» оказалось вполне законно, а поскольку технически она всё ещё являлась собственностью мужчины, он имел право делать с ней всё, что хочется.

Итак, герой этой истории пригласил друзей и предложил им тако с начинкой из своего мяса, предварительно замаринованного, а после обжаренного с луком, перцем, солью и соком лайма.

Естественно, на дружеской вечеринке было немало «чёрных» шуток на тему основного блюда, а один человек отказался есть ногу (наш герой его за это не винит).

Что же касается вкуса, то мужчина признался: на вкус он оказался как буйвол, но только более сочный.