Начинающий рэпер из США случайно застрелился, снимая видеоклип

15:57 2025-02-22
Начинающий рэпер из США случайно застрелился, снимая видеоклип

Житель Саффолка (Вирджиния, США) скончался в результате трагической случайности, и все родственники 17-летнего Райло Ханчо скорбят о нём.

Молодой начинающий рэпер решил записать видеоклип и, снимаясь на видео, читал рэп и танцевал перед объективом.

Вот только в руках у юноши был реквизит, который не назовёшь безопасным.

Райло размахивал пистолетом, причём настоящим.

Полицейские полагают, что в какой-то момент рэпер случайно снял пистолет с предохранителя и произвёл неожиданный выстрел, ранив самого себя в голову.

Несчастный скончался на месте.

Особенно убита горем мать Райло, которая растила его в одиночестве, без мужа.

В помощь женщине начат сбор средств, ведь стало известно, что она испытывает большие финансовые трудности.

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