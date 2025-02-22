Начинающий рэпер из США случайно застрелился, снимая видеоклип

Молодой начинающий рэпер решил записать видеоклип и, снимаясь на видео, читал рэп и танцевал перед объективом.

Вот только в руках у юноши был реквизит, который не назовёшь безопасным.

Райло размахивал пистолетом, причём настоящим.

Полицейские полагают, что в какой-то момент рэпер случайно снял пистолет с предохранителя и произвёл неожиданный выстрел, ранив самого себя в голову.

Несчастный скончался на месте.

Особенно убита горем мать Райло, которая растила его в одиночестве, без мужа.

В помощь женщине начат сбор средств, ведь стало известно, что она испытывает большие финансовые трудности.