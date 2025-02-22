Мужчина выиграл в лотерею 1,3 млн долларов, используя 4 года одни и те же номера

16:00 2025-02-22
Мужчина выиграл в лотерею 1,3 млн долларов, используя 4 года одни и те же номера

Победитель признался, что всегда верил в свой успех и его мечта наконец сбылась.

Житель США сорвал куш в 1,3 млн долларов, играячетыре года одними и теми же номерами

Счастливчик из округа Уэйн поделал остаться анонимным, но стало известно, что обладатель джек-пота в лотерее Lotto 4 купил выигрышный билет в одном из магазинов.

54-летний победитель уточнил, что набор его счастливых чисел: 04-08-17-28-36-43.

Мужчина уже посетил штаб-квартиру лотереи, где забрал приз.

Счастливчик заявил, что выигрыш обеспечил ему финансовую свободу.

На выигрышные деньги американец для начала намерен оплатить счета и устроить семейный отпуск.

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