Мужчина выиграл в лотерею 1,3 млн долларов, используя 4 года одни и те же номера

Житель США сорвал куш в 1,3 млн долларов, играячетыре года одними и теми же номерами
Счастливчик из округа Уэйн поделал остаться анонимным, но стало известно, что обладатель джек-пота в лотерее Lotto 4 купил выигрышный билет в одном из магазинов.
54-летний победитель уточнил, что набор его счастливых чисел: 04-08-17-28-36-43.
Мужчина уже посетил штаб-квартиру лотереи, где забрал приз.
Счастливчик заявил, что выигрыш обеспечил ему финансовую свободу.
На выигрышные деньги американец для начала намерен оплатить счета и устроить семейный отпуск.
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