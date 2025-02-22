Польский стартап создал человекоподобного робота, которого трудно отличить от человека

Компания Clone Robotics презентовала революционного робота-гуманоида Protoclone V1.

В отличие от многих других роботов, Protoclone V1 представляет не просто механическую конструкцию, а - сложную систему, имитирующую скелетно-мышечную систему человека.

Такого эффекта авторы проета смогли достичь благодаря наличию свыше 200 степеней свободы, позволяющих гуманоиду двигаться с невероятной гибкостью и естественностью.

Плавные и реалистичные движения обеспечивают более тысячи искусственных миофибрилл (это аналог мышечных волокон), а 500 датчиков помогают ориентироваться в пространстве и реагировать на внешние воздействия.

Protoclone V1 может быть незаменим для создания более совершенных протезов, в кинематографе, медицине и так далее.