Девушка-блогер симулировала рак, чтобы выманить у подписчиков сотни тысяч долларов

17:17 2025-02-22
Девушка-блогер симулировала рак, чтобы выманить у подписчиков сотни тысяч долларов

История предприимчивой австралийки со временем легла в основу художественного фильма «Яблочный уксус».

Инстаграмм молодой красивой жительницы Австралии, рассказывавшей подписчикам, как она борется с онкологией, набирал миллионы просмотров.

30-летня блогер в деталях рассказывала, как у нее десять лет назад диагностировали рак мозга, как он распространился на другие органы и как она боролась с болезнью.

Белль Гибсон рассказывала, что на каком-то этапе отказалась от помощи докторов, сделав ставку на спорт, диету и так далее.

Но и это не все - девушка жаловалась на тяжелое детство и трудную жизнь. Все это ей помогло набирать очки и, соответственно, собирать донаты. 

Тем временем Билль издала книгу с "целебными рецептами" и даже создала специальное приложение, где можно было получить советы, как и чем питаться, чтобы оставаться здоровым. Все, разумеется, не бесплатно.

По оценкам журналистов, расследовавших громкую историю инфлюенсера, на приложении и книге девушка могла заработать около 1 миллиона долларов. А сумма полученных от рекламных интеграций в блоге денег не поддавалось даже примерному учету. 

Мошенническая схема действовала несколько лет, пока автором не заинтересовались правоохранительные органы Австралии.

Но, несмотря на доказательство масштабного обмана, дело закончилось административным преследованием. Суд оштрафовал Белль на 410 тысяч долларов, хотя этих денег она не заплатила.

В последующие годы к ней приходили приставы, чтобы описать в счет долга имущество, был арестован ее дом. 

А потом ее следы затерялись: девушка покинула социальные медиа и попыталась удалить следы своей деятельности и вранья.

Но недавно опять напомнила о себе: на Netflix состоялась премьера нового сериала «Яблочный уксус», рассказывающего историю Белль Гибсон. 

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