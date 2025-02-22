Стало известно, когда Землю накроет Великий потоп 2.0

17:55 2025-02-22
Стало известно, когда Землю накроет Великий потоп 2.0

Ледники планеты продолжают таять, это чревато тем, что многие города могут в ближайшие десятилетия уйдут под воду.

Уровень Мирового океана неумолимо поднимается, причем за последние 30 лет этот процесс набрал пугающую скорость.

По словам гляциолога Андрея Глазовского, это нарушает баланс пресных вод и ведёт к засолению почв. А также - разрушает экосистемы и угрожает многим видам животных, включая белых медведей и пингвинов.  

Ученые считают повышение уровня океана главной угрозой XXI века. Уже сегодня море поднимается на 3,4-3,7 мм в год, а к 2100 -му году уровень воды может увеличиться на 1-2 метра, что поставит под угрозу существование миллионов людей.  

В зону риска попадают такие города, как Джакарта (Индонезия), Майами и Нью-Йорк (США), Шанхай (Китай) и Мумбай (Индия), Венеция (Италия, Амстердам и Гамбург (Европа).

Эксперты предупреждают, что с затоплением миллионы людей столкнутся уже к 2050-му году, а к концу столетия переселения могут стать массовыми.

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