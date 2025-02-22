Стало известно, когда Землю накроет Великий потоп 2.0

Уровень Мирового океана неумолимо поднимается, причем за последние 30 лет этот процесс набрал пугающую скорость.

По словам гляциолога Андрея Глазовского, это нарушает баланс пресных вод и ведёт к засолению почв. А также - разрушает экосистемы и угрожает многим видам животных, включая белых медведей и пингвинов.

Ученые считают повышение уровня океана главной угрозой XXI века. Уже сегодня море поднимается на 3,4-3,7 мм в год, а к 2100 -му году уровень воды может увеличиться на 1-2 метра, что поставит под угрозу существование миллионов людей.

В зону риска попадают такие города, как Джакарта (Индонезия), Майами и Нью-Йорк (США), Шанхай (Китай) и Мумбай (Индия), Венеция (Италия, Амстердам и Гамбург (Европа).

Эксперты предупреждают, что с затоплением миллионы людей столкнутся уже к 2050-му году, а к концу столетия переселения могут стать массовыми.