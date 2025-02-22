Всего одна опечатка стоила авиакомпании Alitalia потери миллионов долларов

20:16 2025-02-22
Всего одна опечатка стоила авиакомпании Alitalia потери миллионов долларов

В 2006 году Alitalia допустила одну из самых дорогостоящих ошибок в истории авиаперевозчиков.

Все дело в том, что из-за опечатки в цене на билет в бизнес-классе из Торонто на Кипр исчезла пара нулей.

Билеты стали продаваться всего по 39 долларов, что было сказочно по сравнению с прежней ценой в 3900 долларов.

В авиакомпании ошибку заметили не сразу. Люди же, увидев такую оказию, поспешили воспользоваться ситуацией.

Примерно 2000 человек успели купить билеты по столь выгодной цене. Теперь мечта о шикарной кабине с удобствами и шампанским могла исполниться у тех, кто никогда не летал бизнес-классом.

Когда сотрудники Alitalia обнаружили свой промах, сразу запаниковали и попробовали отменить проданные билеты. Однако недовольный народ начал активно возмущаться.

Забронированные по низкой цене билеты в итоге все были использованы по назначению.

Авиаперевозчик потерял на этой нелепой опечатке 7,7 млн долларов.

admin
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