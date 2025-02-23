Житель Тайваня за месяц с небольшим (37 дней) четыре раза женился и три раза развелся

09:18 2025-02-23
Житель Тайваня за месяц с небольшим (37 дней) четыре раза женился и три раза развелся

Мужчина придумал такую схему, чтобы получить оплачиваемый отпуск, который полагается гражданам страны в случае свадьбы.

Житель Тайваня четыре раза за 37 дней женился и трижды развелся.

Работник банка решил воспользоваться правом получение 8-дневного отпуска, который дают гражданам к бракосочетанию.

Первый брак он заключил в апреле прошлого года, а по истечении восьми суток подал на развод.

На следующий день после развода вновь женился на той же избраннице. Каждый раз мужчина брал на работе отгулы.

Когда работодатель раскусил схему своего сотрудника и решил ему отказать, тайванец подал жалобу в надзорные органы и обвинил банк в нарушении трудового законодательства.

Трудовые бюро города Тайбэя заняли сторону жениха.

Обе организации отметили подозрительность действий мужчины, однако отметили, что он смог найти причудливую лазейку в законодательстве страны о труде.

Попытка банка отказать сотруднику была расценена, как нарушение кодекса, фирме назначили штраф в 20 тысяч тайваньских долларов (около 5 тысяч долларов).

admin
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