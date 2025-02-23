Школа в Китае ввела для учеников телесные наказания

Частная школа в южной части Поднебесной попала в большой скандал после рассылки родителям учеников правил, в которых разрешалось применение к их детям телесных наказаний.

В частности, - бить учеников по ладоням или заставлять стоять по многу часов.

Таким мерам должны были подвергнуться дети за сон на уроке, невыполненное домашнее задание, плохое поведение. В документе также говорилось, что учеников можно бить указкой или линейкой, но не больше 10 раз за один проступок.

И уточнялось, что наказание стоянием может продолжаться до двух часов.

По мнению дирекции школы, такие меры должны помочь ученикам стать более осведомленными о необходимости предотвращать ошибки и исправиться.

Если родители на данные правила не согласятся, их детей переведут в другой кампус.