Маск потребовал от американских чиновников отчитаться о проделанной работе либо уйти в отставку

Глава Департамента эффективности государственного управления США, миллиардер Илон Макс призвал чиновников страны сделать выбор между отчетом о работе и уходом в отставку.

Маск уведомил госслужащих страны, что скоро они получат письмо с таким предложением.

При этом в послании отмечено о запрете на разглашение содержимого.

Маск принял данное решение после того, как президент США Дональд Трамп похвалил его за «отличную работу» и сказа при этом, что хочет видеть более агрессивные действия в этом направлении.