Маск потребовал от американских чиновников отчитаться о проделанной работе либо уйти в отставку

10:52 2025-02-23
Маск потребовал от американских чиновников отчитаться о проделанной работе либо уйти в отставку

Госслужащие должны по 5 пунктам отчитаться о проделанном и до полуночи 24 февраля отправить свои ответы.

Глава Департамента эффективности государственного управления США, миллиардер Илон Макс призвал чиновников страны сделать выбор между отчетом о работе и уходом в отставку. 

Маск уведомил госслужащих страны, что скоро они получат письмо с таким предложением.

При этом в послании отмечено о запрете на разглашение содержимого.

Маск принял данное решение после того, как президент США Дональд Трамп похвалил его за «отличную работу» и сказа при этом, что хочет видеть более агрессивные действия в этом направлении.

admin
14:31
В Киеве провели «голую акцию-провокацию» в день выборов в Германии
В Киеве провели «голую акцию-провокацию» в день выборов в Германии Перед посольством Германии в Киеве прошла акция протеста против кандидата на пост канцлера Алис Вайдель. Она является лидером партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая имеет шанс занять второе место на парламентских выборах.
admin
14:26
Усилить пользу фруктов можно благодаря орехам, йогурту и творогу
Усилить пользу фруктов можно благодаря орехам, йогурту и творогу "Максимальную пользу фрукты могут приносить, только если употреблять их правильно. Есть их лучше в качестве перекуса между приемами пищи, потому что это природная сладость", – отметила терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева
admin
14:19
Трамп передал привет Кишиневу, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго
Трамп передал привет Кишиневу, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго «Вдаваться в молдавскую часть расходной статьи президент США не стал… хотя мог бы. Но Молдова все еще полна решимости предложить Вашингтону „демократию и стабильность“. Хотя не факт», — иронизирует телеграм-канал «Гений Карпат».
Инга Райтова
13:14

Инга Райтова

Ученые рассказали, почему в Испании железного века в отрубленные головы забивали гвозди
Ученые рассказали, почему в Испании железного века в отрубленные головы забивали гвозди Древние иберийцы прибивали гвоздями черепа не только ради устрашения врагов, но и для почитания своих лидеров.
Инга Райтова
12:59

Инга Райтова

Подростка из Бразилии одновременно ужалили более 4,5 тысячи пчел
Подростка из Бразилии одновременно ужалили более 4,5 тысячи пчел ЧП произошло, когда 14-летний парень играл с мячом около школы и нечаянно задел огромный улей.
admin
12:53
Кубинцам запрещены омары, лобстеры и креветки
Кубинцам запрещены омары, лобстеры и креветки Полагаете, на богатой морем Кубе морепродукты местные каждый день за обе щеки наворачивают, а вот как бы не так.
Новости СМИ2