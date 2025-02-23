В Китае будут платить жениху за первый брак, если невеста моложе 35 лет

11:37 2025-02-23
В Китае будут платить жениху за первый брак, если невеста моложе 35 лет

Власти городов страны вводят разные бонусы для поощрения молодежи вступать в брак и рожать детей.

О щедрой поддержке молодоженов объявили власти города Люйлян в Китае. Чтобы стимулировать молодежь к бракосочетанию, впервые вступающие в брак пары получат 1,5 тысячи юаней (около 705 белорусских рублей).

Но есть некоторые "но". Для этого хотя бы один из новобрачных должен жить в Люйляне, а невесте должно быть не более 35 лет.

Такое решение связано с падением рождаемости: за последние 2 десятилетия упала почти вдвое. Если в 2005-м году на тысячу жителей приходилось порядка 13,6 рождения, а в 2023-м году этот показатель упал до 6,6.

Власти хотят изменить ситуацию, предлагая молодым семьям не только премию к свадьбе, но и выплаты за детей: 2 тысячи юаней (940 белорусских рублей) за первого ребенка, 5 тысяч (2350 рублей) - за второго и 8 тысяч (3760 рублей) за третьего.

Похожая инициатива появилась и в других городах Китая.

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