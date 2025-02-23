Подростка из Бразилии одновременно ужалили более 4,5 тысячи пчел

12:59 2025-02-23
Подростка из Бразилии одновременно ужалили более 4,5 тысячи пчел

ЧП произошло, когда 14-летний парень играл с мячом около школы и нечаянно задел огромный улей.

К моменту прибытия на место происшествия врача тело школьника было полностью покрыто насекомыми.

Очевидцы пытались прогнать рой пчел огнем, но это только усугубило ситуацию: дым и жар разозлили насекомых еще больше.

Подростка доставили в реанимацию и ввели в медикаментозный сон, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких.

Из-за огромнейшего объема пчелиного яда, который попал в организм, у мальчика пострадали почки.

Сегодня он уже самостоятельно дышит, но по-прежнему нуждается в искусственной вентиляции легких.

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