Усилить пользу фруктов можно благодаря орехам, йогурту и творогу

14:26 2025-02-23
Усилить пользу фруктов можно благодаря орехам, йогурту и творогу

"Максимальную пользу фрукты могут приносить, только если употреблять их правильно. Есть их лучше в качестве перекуса между приемами пищи, потому что это природная сладость", – отметила терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева

Также она развеяла миф, что собранные осенью фрукты к весне утрачивают полезные свойства.

По словам врача, это случается лишь при неправильном хранении продуктов, и объяснила, что на современных базах фрукты хранят в специальных условиях и подвергают обработке специальными средствами в безвредных дозах.

Шмелева посоветовала употреблять фрукты дозированно, поскольку, как она добавила, в них содержатся кислоты, которые могут привести к повреждению слизистой желудка.

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