Усилить пользу фруктов можно благодаря орехам, йогурту и творогу

Также она развеяла миф, что собранные осенью фрукты к весне утрачивают полезные свойства.

По словам врача, это случается лишь при неправильном хранении продуктов, и объяснила, что на современных базах фрукты хранят в специальных условиях и подвергают обработке специальными средствами в безвредных дозах.

Шмелева посоветовала употреблять фрукты дозированно, поскольку, как она добавила, в них содержатся кислоты, которые могут привести к повреждению слизистой желудка.