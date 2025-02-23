Шапка сохранит вам около 10-15% тепла, которое уходит через голову

15:27 2025-02-23
Шапка сохранит вам около 10-15% тепла, которое уходит через голову

Именно поэтому детям носить шапку зимой особенно важно — в соотношении с телом у них голова больше, чем у взрослых, и тепло уходит быстрее.

Остывает без шапки не только голова, но и всё тело.

То есть если достаточно долго находиться на холоде полностью одетым, но без головного убора, всё равно можно переохладиться.

Переохлаждение — или гипотермия — состояние, при котором температура тела (в норме около 36,6 °C ) опускается ниже 35 °C, что может нарушить работу организма.

Переохлаждение можно заработать, если долго находиться на морозе без теплой одежды и без шапки, или если упасть в холодную воду.

Например, в воде с температурой 14 градусов признаки переохлаждения появляются уже через 10 минут.

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