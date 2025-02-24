Бездомные во Франции выиграли полмиллиона евро по украденной ранее карте

13:16 2025-02-24
Бездомные во Франции выиграли полмиллиона евро по украденной ранее карте

Необычная история, по которой можно снять фильм, произошла в Тулузе, где уличные воры вскрыли чужое авто и унесли оттуда кошелек и документы.

Владелец авто заблокировал карты, которые находились в кошельке, но с одной воры успели потратить 52,50 евро. 

В ходе расследования выяснилось, что деньги потрачены в ближайшем табачном магазине.

Пострадавший пришел в этот магазин и продавец ему рассказал, что двое бездомных купили там лотерейные билеты. Один из казался выигрышным, так что обладателям полагается 500 тысяч евро.

Выигрыш, правда, пока не получен. Возможно, они опасаются ареста и не знают, как забрать свой выигрыш.

Владелец карты предложил бездомным его разделить в обмен на то, что он не будет подавать в суд. Однако ответа пока не получил.

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