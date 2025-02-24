Китайская компания пригрозила увольнением всем неженатым сотрудникам

Еще недавно в Поднебесной жёстко и даже жестоко боролись с рождаемостью, а теперь демографический вектор политики сменился на противоположный.
При этом формы воздействия на людей очень неожиданные.
Скажем, менеджмент Shuntian Chemical Group пригрозил всем холостым и даже разведённым работкам в возрасте от 28 до 58 лет увольнением, если те не вступят в брак.
Оставшиеся одиночками обязаны будут до конца марта публично покаяться в открытом письме. Им продлят срок поиска второй половинки до конца июня.
Если и к этому сроку они не решат задачу, их тщательно проверят на профпригодность. Тех, на кого соберут «компромат», к концу сентября уволят.
При этом негласно обещают отправить за ворота всех, кто не найдёт себе достойную пару.
Shuntian Chemical Group функционирует в Линьи провинции Шаньдун. Предприятие насчитывает более 1200 работников. Управленцы компании уверены, что они действуют исключительно в интересах страны.