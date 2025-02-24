Клара Петаччи, известная как Кларетта, была для Муссолини больше, чем просто мимолётное увлечение

Рождённая в привилегированной семье — её отец был личным врачом Папы Римского — она влюбилась в харизму Муссолини ещё в юности.
Их отношения пережили все потрясения Второй мировой войны, даже когда его власть рушилась.
В 1945 году, когда итальянские партизаны приближались, Муссолини попытался бежать. Петаччи отказалась покинуть его.
Её схватили вместе с ним, и она разделила его судьбу — расстрел. Их тела доставили в Милан, где разгневанная толпа обрушила на них свою ярость.
Подвешенные вверх ногами на автозаправочной станции, они стали объектами всеобщей ненависти.
Их избивали, пинали и плевали в них — это было последнее проявление итальянской ненависти к режиму, который они поддерживали.
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