Госпожа Чжэн, известная как Чжэн Ши, была одной из самых успешных пираток в истории

Однажды в ее «цветочную» лодку пожаловал известный пират Красного флота Чжэна И, который стал ее мужем и партнером в пиратском бизнесе.

Талантливая Чжэн Ши установила новые порядки в пиратской флотилии, и женщину слушались беспрекословно.

В начале XIX века она взяла под контроль огромный пиратский флот в Южно-Китайском море: Чжэн Ши ввела строгие порядки и правила, которые касались каждой части команды, и благодаря этим мерам её флот действовал эффективно и организованно.

Она успешно противостояла китайским, португальским и британским флотам, а её пиратская империя стала практически непревзойдённой.

Чтобы угомонить преступников, правительство Китая согласилось на переговоры: многие пираты получили высокие военные должности, а сама Чжэн Ши ушла «на пенсию», открыв азартный клуб в Гуанчжоу.