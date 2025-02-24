Новые китайские автомобили заняли БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ российского рынка

Тем временем:

В Mini передумали выпускать электрокары в Великобритании из-за рухнувшего спроса.

Изначально выпуск электрических Cooper и Aceman планировалось наладить в 2026 году. Но теперь эти планы на паузе — всё из-за падения спроса на «электрички» по всему миру.

При этом компания уже вложила больше £600 миллионов (₽66,87 миллиарда) на расширение кузовного цеха и строительство новой зоны для установки батарей.

Audi заявила о деградации качества интерьеров на новых автомобилях.

В компании признали, что «в прошлом Audi была лучше с точки зрения качества» и пообещали снова вернуться к прежним стандартам — больше никакого дешёвого пластика на дверных картах и бардачке.

Немцы оправдываются тем, что экономить их вынуждает ужесточение стандартов выбросов и безопасности, из-за которых увеличивается себестоимость.

В Китае покупатели Volvo пожаловались на поддельные динамики аккустики.

Китайцы обнаружили, что в седанах S60 название легендарных динамиков Bowers & Wilkins написано неправильно (Bovvers & VVilkins), что указывает на их неоригинальность.

В компании назвали произошедшее случайной ошибкой, но это всё равно подорвало доверие китайского авторынка к шведскому бренду.

Джереми Кларксон возвращается в автомобильное шоу.

Несмотря на завершение «Top Gear» и «Grand Tour», Кларксон не ушёл с экранов — теперь он появится в одном из эпизодов шоу «Car S.O.S», где ведущие восстанавливают «убитые» классические тачки.

Lada Niva Legend в Германии ВДВОЕ дороже, чем в России.

Один из крупных немецких дилеров анонсировал старт продаж Lada Niva Legend 2025 года, указав, что «настоящий 4х4» будет стоить €19,9 тысяч (₽1,85 миллиона).

В России Lada Niva Legend стоит от ₽1.059.000 и оснащается 1,7-литровым движком, выдающим 83 силы.

Страховщики говорят, что больше всего вандалы «любят» Haval, Chery и Geely.

Среди моделей самыми популярными оказались Chery Tiggo, Lada Granta и Hyundai Creta.

Владельцам «китайцев» нужно быть особенно осторожными весной — вандалы активизируются именно в это время.