Белая американка родила чернокожего ребенка и подала в суд на клинику

16:01 2025-02-24
Белая американка родила чернокожего ребенка и подала в суд на клинику

Причиной такого инцидента стала ошибка при ЭКО, которые происходят из-за «зависимости от ручных протоколов, пропущенных проверок и человеческих факторов».

38-летняя Кристина Мюррей из Джорджии забеременела после процедуры ЭКО в клинике Coastal Fertility Specialists. После родов женщина поняла, что произошла ошибка, потому что малыш был темнокожий, а ее донор - белым мужчиной.

Спустя время Мюррей сделала генетический тест, и он показал, что она не биологическая мать ребенка. Женщина уведомила об этом представителей клиники, однако не хотела отдавать малыша.

Тем не менее, врачи уведомили об ошибке биологических родителей. Те подали в суд на право опеки, потому ребенка у Мюррей забрали.

"Генетически мой ребенок не мой, в нем нету моей крови, моих глаз, но он всегда будет моим сыном. Я никогда не вылечусь полностью и не смогу двигаться дальше, какая-то часть меня всегда будет тосковать по сыну", - призналась Мюррей.

В свою очередь, она подала в суд на клинику, и сейчас ведется следствие.

Представители Coastal Fertility Specialists заявили, что это единственный аналогичный инцидент, так что пациентам переживать не стоит что такое может произойти с ними.

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