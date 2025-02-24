Ученые обнаружили на Земле место, где нет жизни ни в каком виде

17:09 2025-02-24
Ученые обнаружили на Земле место, где нет жизни ни в каком виде

Оно расположено в одном из вулканических кратеров Африки, земля здесь насыщена солями, а вода на поверхности просто закипает.

Гипотезу о существовании на нашей планете зоны, где невозможны любые формы жизни, недавно подтвердили ученые.

Это - геотермальное поле Даллол, расположенное в эфиопской Данакильской впадине. 

Температура воздуха здесь днем достигает 45 градусов, в атмосферу выделяются токсичные газы, а на поверхности можно увидеть кипящую воду.

Водоёмы Даллола отличают крайне высокой кислотность, а уровень pH в некоторых может быть даже отрицательным.

Ранее предполагалось, что в этом районе могут жить микроорганизмы. Но проведенное французско-испанской группой ученых под началом биолога Лопеса Гарсиа исследование признаков жизни в прудах Даллол не показало.

Это открытие помогает ученым лучше понять экстремальные условия, при которых реальна биологическая активность.

Оно также подтверждает, что наличие воды на поверхности не всегда означает, что она может поддержать жизнь.

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